17.10.2020, 20:23
Тийдек Нурме установил рекорд Эстонии по полумарафону
На чемпионате мира в польской Гдыне эстонский стайер Тийдрек Нурме установил новый рекорд страны.
На чемпионате мира в польской Гдыне эстонский стайер Тийдрек Нурме установил новый рекорд страны.
Дистанцию в 21 км он преодолел за 1 час 2 минуты и 20 секунд, что на 40 секунд лучше, чем прежнее достижение Павла Лоскутова, чей рекорд продержался 20 лет, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Однако на чемпионате мира Нурме с рекордом финишировал только 41-м.
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