Тийдек Нурме установил рекорд Эстонии по полумарафону

Дистанцию в 21 км он преодолел за 1 час 2 минуты и 20 секунд, что на 40 секунд лучше, чем прежнее достижение Павла Лоскутова, чей рекорд продержался 20 лет, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Однако на чемпионате мира Нурме с рекордом финишировал только 41-м.