Теперь Родченков ищет допинг в США. И находит!

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заговорил о допинге в США. Его слова приводит Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Родченков заявил, что Национальный олимпийский комитет США скрыл четыре-пять положительных допинг-проб во время Олимпийских игр 1996 года в Атланте. В результате спортсмены не были наказаны за употребление запрещенных препаратов. Информатор WADA отметил, что о нарушениях ему рассказал Дон Кэтлин, возглавлявший допинг-лабораторию в США с 1982 по 2007 год.
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