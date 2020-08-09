Теперь Родченков ищет допинг в США. И находит!

Родченков заявил, что Национальный олимпийский комитет США скрыл четыре-пять положительных допинг-проб во время Олимпийских игр 1996 года в Атланте. В результате спортсмены не были наказаны за употребление запрещенных препаратов. Информатор WADA отметил, что о нарушениях ему рассказал Дон Кэтлин, возглавлявший допинг-лабораторию в США с 1982 по 2007 год.

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