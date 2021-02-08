08.02.2021, 10:50

”Тампа-Бэй” обыграла ”Канзас-Сити” в Супербоуле


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Том Брэди отдает передачу
Том Брэди отдает передачуФото: Douglas R. Clifford/Keystone Press Agency

Ночью 8 февраля определился чемпион НФЛ. В финале ”Тампа-Бэй” обыграла ”Канзас-Сити” и второй раз в истории взяла трофей.

До этого ”Канзас-Сити” дважды выигрывал Супербоул — в 1969-м и в прошлом 2020-м, и один раз уступал в финале (1967 год). ”Тампа-Бэй” побеждала в Супербоуле только однажды — в 2003-м.

Квотербек команды ”Тампа-Бэй Бакканирс” Том Брэди одержал седьмую победу в Супербоуле.

Сегодня Брэди впервые взял трофей с ”Тампа-Бэй”, за которую играет с 2020-го. До этого 43-летний американец выступал за ”Нью-Ингленд Пэтриотс” и шесть раз побеждал в решающем матче НФЛ (в 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 годах).

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