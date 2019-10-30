"Таллиннский меч" отмечает 50-летний юбилей рекордными показателями
1-3 ноября в спортхолле "Калев" пройдет женский этап Кубка мира по фехтованию на шпагах "Таллиннский меч". Нынче этот турнир состоится уже в 50-й раз.
1-3 ноября в спортхолле "Калев" пройдет женский этап Кубка мира по фехтованию на шпагах "Таллиннский меч". Нынче этот турнир состоится уже в 50-й раз.
Для выступления в эстонской столице зарегистрировано рекордное число участниц и стран - на дорожках скрестят шпаги 284 спортсменки из 50 стран. От Эстонии выступят 14 шпажисток.
Таллиннский меч" - один из этапов квалификации к Олимпиаде-2020 в Токио. 1-2 ноября в спортхолле "Калев" пройдет индивидуальный турнир. 3 ноября определятся призеры командного турнира. За сборную Эстонии в нем будут выступать Эрика Кирпу, Катрина Лехис, Юлия Беляева и Кристина Кууск. Год назад победителями командного турнира стали россиянки.
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