"Таллиннский меч" отмечает 50-летний юбилей рекордными показателями

Для выступления в эстонской столице зарегистрировано рекордное число участниц и стран - на дорожках скрестят шпаги 284 спортсменки из 50 стран. От Эстонии выступят 14 шпажисток.

Таллиннский меч" - один из этапов квалификации к Олимпиаде-2020 в Токио. 1-2 ноября в спортхолле "Калев" пройдет индивидуальный турнир. 3 ноября определятся призеры командного турнира. За сборную Эстонии в нем будут выступать Эрика Кирпу, Катрина Лехис, Юлия Беляева и Кристина Кууск. Год назад победителями командного турнира стали россиянки.