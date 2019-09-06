06.09.2019, 12:15

Таллиннский марафон зовет на старт


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Tallinna maraton 2018 pildinopped
Tallinna maraton 2018.Foto: Andres Putting

6-8 сентября пройдет Таллиннский марафон. В различных забегах примут участие около 20 000 любителей бега и ходьбы с палками.

В связи с проведением Таллиннского марафона 7-8 сентября в организации дорожного движения произойдут изменения.

Программа Таллиннского марафона
6 сентября (пятница)
19:00 Молодежный забег Nike 5 km

7 сентября (суббота)
11:00 Детские забеги Mesikäpp
17:00 Бег, ходьба, ходьба с палками Optibet 10 км

8 сентября (воскресенье)
9:00 Марафон 42,195 км
10:15 Полумарафон 21,1 км

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