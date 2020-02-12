Таллинн наградит председателя Федерации кикбоксинга Эстонии Сергея Козлова

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что во многом благодаря многолетней спортивной карьере и тренерской работе Сергея Козлова, развитие боевых искусств в Эстонии и Таллинне достигло таких высот. ”Нам необходимы хорошие примеры для подражания в спорте, да и в каждой сфере, чтобы у детей и молодежи возникали интерес и мотивация заниматься спортом, или развивать какое-либо другое увлечение. Несомненно, отмечающий в этом году свое 70-летие Сергей Козлов стал таким примером в боевых искусствах”, — сказал Белобровцев.

Сергей Козлов (18.08.1950) — бывший спортсмен, действующий тренер и деятель спорта, который на протяжении многих лет развивал боевые искусства в Эстонии. Он начал заниматься карате в 1985 году в спортивном клубе "Будо", стал обладателем черного пояса (1-й дан). Козлов также являлся тренером по карате в этом спортивном клубе и его вице-президентом.

С 2002 года Сергей Козлов является членом правления Эстонской Федерации кикбоксинга, в период с 2002 по 2006 и после 2011 года является президентом союза этого вида спорта. Сергей Козлов продолжает тренерскую деятельность, он тренер шестого уровня и судья А-категории по кикбоксингу.