Таллинн наградил спортсменов, показавших на европейских чемпионатах наилучшие результаты

Ориентировщики Тиммо Таммемяэ, Сандер Линнус и Пийбе Таммемяэ Таллинн премирует 1000 евро, Реэда Туула-Федоров получит 700 евро; тренеры Пийбе Таммемяэ и Кенни Кивикас получат по 500 евро.

Тиммо Таммемяэ и Сандер Линнус завоевали золотые медали 23 августа этого года в Тукумсе (Латвия) на чемпионате Европы по командному ориентированию рогейн, в котором приняло участие 100 спортсменов. В тот же день Пийбе Таммемяэ завоевала золото на чемпионате Европы в женском ориентировании рогейн — в нем принимало участие 54 спортсменки. Реэда Туула-Федоров завоевала в Тукумсе серебряную медаль на чемпионате Европы в смешанном парном ориентировании рогейн среди 91 спортсмена. Вместе с Пийбе Таммемяги соревновались Ханнула-Катрин Пандис, а с Реэдой Туула-Федоровой — Айн Федоров. Их город также поздравил с отличными результатами.

Необходимую для выплаты сумму в размере 4700 евро Департаменту по делам молодежи и спорта выделят из резервного фонда горуправы.