Таксист высадил чемпиона Олимпиады в 500 метрах от дома. Тело нашли через 3 недели

Блинов пропал без вести еще 9 февраля. Через 3 недели его тело нашли недалеко от деревни Андреевское в Можайском районе Московской области.

Бывший спортсмен отправился в райцентр для оформления пенсионной карточки, но до банка он не доехал. Назад Блинов возвращался на такси. Из-за снежных заносов таксист высадил спортсмена в 500 метрах от дома, однако добраться до жилища 66-летний пенсионер так и не сумел. Тело Блинова нашли 2 марта примерно в 150 метрах от дома. Он умер от переохлаждения.

На Олимпиаде-1980, которая проходила в Москве, Блинов в составе сборной СССР стал победителем в командном троеборье.

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