Таксист высадил чемпиона Олимпиады в 500 метрах от дома. Тело нашли через 3 недели(12)
Победитель Олимпиады-1980 по конному спорту Александр Блинов был найден мертвым в 150 метрах от своего дома в Подмосковье.
Победитель Олимпиады-1980 по конному спорту Александр Блинов был найден мертвым в 150 метрах от своего дома в Подмосковье.
Блинов пропал без вести еще 9 февраля. Через 3 недели его тело нашли недалеко от деревни Андреевское в Можайском районе Московской области.
Бывший спортсмен отправился в райцентр для оформления пенсионной карточки, но до банка он не доехал. Назад Блинов возвращался на такси. Из-за снежных заносов таксист высадил спортсмена в 500 метрах от дома, однако добраться до жилища 66-летний пенсионер так и не сумел. Тело Блинова нашли 2 марта примерно в 150 метрах от дома. Он умер от переохлаждения.
На Олимпиаде-1980, которая проходила в Москве, Блинов в составе сборной СССР стал победителем в командном троеборье.
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