Сыырумаа: "Для здоровья нации спортивный бюджет Эстонии надо удвоить"

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа считает, что спортивному сектору в Эстонии нужна не только кризисная поддержка, но и дополнительное финансирование в размере не менее 100 млн евро в год для обеспечения здоровья нации.
"В ближайшее время спортивному сектору Эстонии потребуется, как минимум, еще 100 миллионов евро в год, поэтому государственный спортивный бюджет должен быть удвоен", - пояснил Сыырумаа.
Где взять 100 млн евро?
"Половина этих денег может быть направлена на общественные виды спорта и оздоровительные упражнения через будущий Фонд медицинского страхования с целью предотвращения заболеваний.
Вторую половину денег можно направить через Силы Обороны в школы для выработки спортивных привычек у молодежи. Тогда Силам обороны не придется тратить время воинской службы на то, чтобы превратить бывших школьников в мужчин, а можно будет сосредоточиться на обучении молодых людей искусству ведения боя".
"В условиях чрезвычайного положения доходы спортивных клубов упали до нуля, а расходы – нет. Я нахожу крайне прискорбным, что правительство компенсирует миллионы евро недополученных доходов, но не поддерживает спортивные клубы, которые являются основой общественного здравоохранения. Физические упражнения и спорт играют ключевую роль в снижении затрат на здравоохранение и продлении срока здоровой жизни", - сказал Сыырумаа.
Движение - это жизнь
"Если мы будем готовить страну к будущим потенциальным кризисам, основываясь на опыте с коронавирусом, то можно сделать вывод, что занятия спортом и физические упражнения помогают не только сохранить здоровье, но и лучше пережить возможные вирусы", - отметил глава ЭОК.
"Все жители Эстонии заболеют, если не будут двигаться, поэтому нельзя лишать людей этой возможности", - подчеркнул Сыырумаа.
"Если здоровье нации важно, за него нужно платить. 70 процентов спортивных мероприятий в Эстонии финансируются общественным сектором – государством и органами местного самоуправления. Эта сумма составляет почти 100 млн евро, но ее необходимо немедленно удвоить. Наши спортивные субсидии нестабильны, не учитывают здоровье нации и первыми страдают в трудные времена, но люди в обществе будут долго оставаться здоровыми и жить долго и полноценно только при условии постоянной физической активности".
"При планировании бюджета и пособий мы забываем, что люди занимаются спортом в первую очередь ради здоровья", - сказал Сыырумаа. "Если нет движения, здоровья не будет. Спортивная система может сильно пострадать при любом кризисе, но особенно при нынешнем. Но сейчас здоровье дороже золота. В конце разговора мы теперь говорим "Будь здоров!" вместо "До свидания!"
Как отсрочить смерть?
"В среднем в Эстонии ежемесячно умирают 1300 человек, но почти треть смертей можно было бы отсрочить, если бы люди в течение жизни больше двигались и занимались спортом", - отметил Сыырумаа.
"Согласно тысячам исследований, проведенным во всем мире, больше всего жизней уносят сердечно-сосудистые заболевания, которые зачастую вызваны низкой физической активностью людей. Согласно статистическим данным, жители Эстонии в два раза чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем в среднем по Европе, и срок здоровой жизни у нас на 10-15 лет меньше, чем в скандинавских странах. Если в условиях сегодняшнего кризиса мы оставим спортивный сектор без внимания, в будущем это приведет к увеличению расходов на здравоохранение. Многие болезни, на которые государство тратит много денег, могут исчезнуть, если люди будут более активны".
"Государство вкладывает деньги в смягчение последствий коронного кризиса, но потребность людей в движении и спорте не покрыта", - подчеркнул Сыырумаа.
"Оставайтесь дома, набирайте вес, начинайте болеть? Возможности обратиться к врачу вовремя тоже нет. От последующих вспышек вируса, возникновение которых уже прогнозируют, больше всего пострадают люди с плохим здоровьем. Или те, у кого оно ухудшилось, пока они сидели в четырех стенах и ожидали приема врача. Мы вскрыли ящик Пандоры, и теперь его не закрыть. Ситуация требует новой стратегии и постановки четких целей не только в области здравоохранения, но и в области спорта".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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