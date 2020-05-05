Сыырумаа: "Для здоровья нации спортивный бюджет Эстонии надо удвоить"

"В ближайшее время спортивному сектору Эстонии потребуется, как минимум, еще 100 миллионов евро в год, поэтому государственный спортивный бюджет должен быть удвоен", - пояснил Сыырумаа.

Где взять 100 млн евро?

"Половина этих денег может быть направлена на общественные виды спорта и оздоровительные упражнения через будущий Фонд медицинского страхования с целью предотвращения заболеваний.

Вторую половину денег можно направить через Силы Обороны в школы для выработки спортивных привычек у молодежи. Тогда Силам обороны не придется тратить время воинской службы на то, чтобы превратить бывших школьников в мужчин, а можно будет сосредоточиться на обучении молодых людей искусству ведения боя".

"В условиях чрезвычайного положения доходы спортивных клубов упали до нуля, а расходы – нет. Я нахожу крайне прискорбным, что правительство компенсирует миллионы евро недополученных доходов, но не поддерживает спортивные клубы, которые являются основой общественного здравоохранения. Физические упражнения и спорт играют ключевую роль в снижении затрат на здравоохранение и продлении срока здоровой жизни", - сказал Сыырумаа.

Движение - это жизнь

"Если мы будем готовить страну к будущим потенциальным кризисам, основываясь на опыте с коронавирусом, то можно сделать вывод, что занятия спортом и физические упражнения помогают не только сохранить здоровье, но и лучше пережить возможные вирусы", - отметил глава ЭОК.

"Все жители Эстонии заболеют, если не будут двигаться, поэтому нельзя лишать людей этой возможности", - подчеркнул Сыырумаа.

"Если здоровье нации важно, за него нужно платить. 70 процентов спортивных мероприятий в Эстонии финансируются общественным сектором – государством и органами местного самоуправления. Эта сумма составляет почти 100 млн евро, но ее необходимо немедленно удвоить. Наши спортивные субсидии нестабильны, не учитывают здоровье нации и первыми страдают в трудные времена, но люди в обществе будут долго оставаться здоровыми и жить долго и полноценно только при условии постоянной физической активности".