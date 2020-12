Сын российского миллиардера будет выступать в Формуле-1

Команда Haas объявила, что Никита Мазепин проведет в ее составе полный сезон Формулы-1 в 2021 году. Контракт с российским гонщиком многолетний — однако его сроки не раскрываются, сообщает Mail.ru.

Welcome to the team, Nikita! 🇷🇺#HaasF1 pic.twitter.com/SQvQHyOg81