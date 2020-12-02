Сын российского миллиардера будет выступать в Формуле-1

Команда Haas объявила, что Никита Мазепин проведет в ее составе полный сезон Формулы-1 в 2021 году. Контракт с российским гонщиком многолетний — однако его сроки не раскрываются, сообщает Mail.ru.



Никита — сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина, владельца и председателя совета директоров химической компании «Уралхим». Сейчас Никите 21 год. В 2018 году он стал вице-чемпионом молодежной серии GP3, а затем дебютировал в Формуле 2, где и выступает сейчас.

В 2020 году в Формуле 2 россиянин одержал две победы, и за две гонки до конца сезона занимает третье место в чемпионате.

Кто станет напарником Мазепина в команде Haas, еще не объявлено. По слухам, вторую машину будет пилотировать Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира. В будущем сезона Haas полностью сменит свой состав, с 2017 года за нее выступали Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

Таким образом, Никита Мазепин станет четвертым российским гонщиком в истории Формулы 1, который выйдет на старт Гран При. Первым это сделал Виталий Петров в 2010 году, Даниил Квят дебютировал четыре года спустя, а Сергей Сироткин провел один сезон в 2018 году.

В 2020 году команда Haas — одна из слабейших в Формуле 1. В этом сезоне ее пилоты лишь дважды смогли финишировать в топ-10. За две гонки до конца сезона Haas идет предпоследней в зачете команд, опережая британский коллектив Williams.

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