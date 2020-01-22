Свежие фото Шумахера выставили на продажу за миллион фунтов
Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона ”Формулы-1” Михаэля Шумахера, рассказала, что неизвестные выставили на продажу свежие фотографии ее мужа. Об этом сообщает Mirror.
Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона ”Формулы-1” Михаэля Шумахера, рассказала, что неизвестные выставили на продажу свежие фотографии ее мужа. Об этом сообщает Mirror.
По информации издания, снимки сделаны в женевском доме семьи, где гонщик проходит реабилитацию. Злоумышленники пытаются выручить за фото миллион фунтов стерлингов. Из-за этого жена Шумахера была вынуждена обратиться в полицию.
В январе этого года нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии Шумахера. По его мнению, облик гонщика сильно отличается от того, каким он был до падения на горнолыжном курорте.
В сентябре стало известно, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что спортсмену предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.
Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому.
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