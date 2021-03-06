СУПЕР! Назаров установил рекорд Эстонии и пробился в финал чемпионата Европы

Интересно, что еще месяц назад 21-летний Назаров планировал выступать на чемпионате Европы в беге на 60 метров с барьерами, где он также установил национальный рекорд (7,74).

Доживем до вечера

Утром Назаров с результатом 6.67 выиграл предварительный забег, показав 8-й результат среди 65 участников. В полуфинальном забеге Назаров занял второе место, улучшив свой же рекорд Эстонии - 6,62. С прежнего достижения спринтер сбросил 0,01 секунды. В финале, который пройдет в 21:58, выступят 8 бегунов.

Среди участников финального забега Назаров имеет худшее время в нынешнем сезоне. Впрочем, его этот момент, кажется, не очень волнует.

"Я рассматриваю финал, как возможность сделать результат. Я не иду туда с мыслью, что буду в финале бороться за последнее или предпоследнее место. Я пойду ва-банк", - приводит слова Назарова Delfi Sport.

Барьерист пробился в полуфинал

В чемпионате Европы выступают 7 представителей Эстонии. На дистанции 60 метров с барьерами в полуфинал пробился Кейсо Педрикс - 7,79.

Эстонские барьеристки ограничились предварительными забегами. Креэте Верлин заняла 29-е место, Диана Сууманн показала 33-й результат.

Многоборец Ристо Лиллеметс после трех видов программы занимает 9-е место среди 11 участников.

Накануне Тони Ныу на дистанции 400 метров занял 44-е место среди 49 бегунов - 48,42.

Прыгунья в высоту Лилитан Турбан повторила свой личный рекорд - 1.87, но этот результат принес ей в квалификации последнее 17-е место.