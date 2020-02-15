СУПЕР! 17-летняя Миротворцева установила взрослый рекорд Эстонии

На юниорском чемпионате Эстонии по легкой атлетике в закрытом помещении 17-летняя силламяэская спортсменка Екатерина Миротворцева установила взрослый рекорд страны в ходьбе на 3000 метров - 13.20,32.
Свое прежнее достижение, установленное год назад, представительница силламяэского "Калева" улучшила в Ласнамяэском легкоатлетическом холле сразу на 30 секунд!
"Катя показала очень приличный результат. Достигнут он за счет тренировочной работы и усердия", - отметил в разговоре с Delfi наставник молодой спортсменки Евгений Терентьев.
В списке лучших результатов зимнего сезона Миротворцева занимает 13-е место в мире. Возглавляет табель 35-летняя гречанка Антигони Дрисбиоти - 12.27,18.
Главный старт года у Миротворцевой запланирован в первой половине июля на юниорском чемпионате мира (U-20) в Найроби. В Кении силламяэская спортсменка будет стартовать на дистанции 10 км.
Напомним, что в прошлом году Миротворцева завоевала в Баку золотую медаль Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.
В 3 года ей пришили отрезанные косилкой ступни: как живет Раса
Тайна раскрыта: Зачем засыпать соль в унитаз и раковину
Убийство беременной в Новосибирске: что стало известно
Стало известно, кого не берет коронавирус