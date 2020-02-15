СУПЕР! 17-летняя Миротворцева установила взрослый рекорд Эстонии

Свое прежнее достижение, установленное год назад, представительница силламяэского "Калева" улучшила в Ласнамяэском легкоатлетическом холле сразу на 30 секунд!

"Катя показала очень приличный результат. Достигнут он за счет тренировочной работы и усердия", - отметил в разговоре с Delfi наставник молодой спортсменки Евгений Терентьев.

В списке лучших результатов зимнего сезона Миротворцева занимает 13-е место в мире. Возглавляет табель 35-летняя гречанка Антигони Дрисбиоти - 12.27,18.

Главный старт года у Миротворцевой запланирован в первой половине июля на юниорском чемпионате мира (U-20) в Найроби. В Кении силламяэская спортсменка будет стартовать на дистанции 10 км.

Напомним, что в прошлом году Миротворцева завоевала в Баку золотую медаль Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.