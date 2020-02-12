12.02.2020, 09:30

Сумеет ли эстонский клуб удивить 11-кратного чемпиона Испании?


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credit 24 saaremaa, cv almeria
Saaremaa vs AlmeriaFoto: Irina Mägi

В ответном матче 1/8 финала Кубка вызова волейболисты "Сааремаа" 13 февраля сыграют в гостях против испанской "Альмерии".

Первый поединок в Курессааре проходил в упорной борьбе и завершился победой 11-кратного чемпиона Испании со счетом 3:2.

За истекшие две недели островитяне выиграли три матча в рамках эстонско-латвийской волейбольной лиги - они лидируют в этом турнире, а "Альмерия" в минувшие выходные проиграла финал Кубка Испании.

Сааремаасцы рано утром вылетели из Риги в Малагу, а затем их ждет трехчасовое автобусное путешествие до Альмерии.

Чтобы выйти в четвертьфинал Кубка вызова, островитянам надо выигрывать поединок в гостях со счетом 3:0 или 3:1. В случае победы со счетом 3:2 будет назначен золотой гейм.

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