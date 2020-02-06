Суицид или случайность? Чемпионка мира с ножевой раной доставлена в больницу(8)
В Москве пыталась покончить с собой известная российская гимнастка, трёхкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы Александра Солдатова, сообщил сегодня телеграм-канал Baza.
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Жена президента Франции: как выглядела в молодости Бриджит Макрон
Друг убитой студентки рассказал, что скрывали Соколов и Ещенко
Как заговорил отец, бросивший сыновей в Шереметьево