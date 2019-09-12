Стартовал Чемпионат Европы по волейболу: Россия обыграла Турцию

Первые матчи в группах А и С пока не принесли сенсаций. Россияне выиграли у турков, а итальянцы разгромили Португалию. Наша сборная сыграет свой первый матч завтра.
Всего на чемпионате представлены сборные 24-х стран, по 6 команд в каждой из четырех групп.
Сборная Эстонии играет в группе D, ее матчи пройдут в Амстердаме и Роттердаме. В пятницу наша сборная стартует матчем с Польшей.
Результаты первого дня соревнований:
Группа А:
Болгария — Греция — 3 : 0 (25:22, 25:16, 25:20)
Португалия — Италия — 0 : 3 (21:25, 10:25, 22:25)
Франция — Румыния — 3 : 0 (25:19, 25:14, 25:16)
Группа С:
Турция — Россия — 1 : 3 (13:25, 25:23, 17:25, 15:25)
Финляндия — Македония — 3 : 1 (25:23, 25:22, 23:25, 25:21)
Словения — Беларусь — 3 : 0 (25:17, 25:14, 25:19)
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