Стали известны четвертьфиналисты Кубка мира по регби

В первом раунде плей-офф сборная Англии встретится с Австралией, команда Новой Зеландии сыграет с Ирландией, Уэльс поспорит за выход в полуфинал с Францией, а Япония — с ЮАР.

Четвертьфинальные игры пройдут 19 и 20 октября. Финал состоится 2 ноября в Иокогаме.

Сборная России потерпела четыре поражения на групповом этапе и не смогла выйти в следующий раунд турнира.