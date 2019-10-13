13.10.2019, 20:30
Стали известны четвертьфиналисты Кубка мира по регби
Кубок мира по регби проходит в Японии. Несмотря на сильный тайфун, матчи 1/4 финала будут проведены в срок.
Кубок мира по регби проходит в Японии. Несмотря на сильный тайфун, матчи 1/4 финала будут проведены в срок.
В первом раунде плей-офф сборная Англии встретится с Австралией, команда Новой Зеландии сыграет с Ирландией, Уэльс поспорит за выход в полуфинал с Францией, а Япония — с ЮАР.
Четвертьфинальные игры пройдут 19 и 20 октября. Финал состоится 2 ноября в Иокогаме.
Сборная России потерпела четыре поражения на групповом этапе и не смогла выйти в следующий раунд турнира.
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