20.12.2019, 14:51

Срезало крышу под фурой: футбольный чиновник погиб в ДТП


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Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

Как передает сайт mordovmedia.ru, президент федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб на 58-м году жизни. Чиновник стал жертвой ДТП, в котором его автомобиль столкнулся с прицепом фуры. В результате аварии Яшков скончался на месте, у его машины практически полностью срезало крышу.

Отмечается, что погодные условия в этот момент были благоприятные, равно как и дорожные. Причины, по которым Яшков не увидел на пути большой грузовой автомобиль, на данный момент выясняют следователи.

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