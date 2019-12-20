Срезало крышу под фурой: футбольный чиновник погиб в ДТП

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Leinaküünal Foto: Anna Aurelia Minev

Как передает сайт mordovmedia.ru, президент федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб на 58-м году жизни. Чиновник стал жертвой ДТП, в котором его автомобиль столкнулся с прицепом фуры. В результате аварии Яшков скончался на месте, у его машины практически полностью срезало крышу.