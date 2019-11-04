04.11.2019, 19:54
Спринтер-участник Олимпиады не смог убежать от полиции с пакетом кокаина
Участник Олимпийских игр от Австралии Джоел Милберн арестован полицией Сиднея за хранение наркотиков, сообщает Daily Mail.
Участник Олимпийских игр от Австралии Джоел Милберн арестован полицией Сиднея за хранение наркотиков, сообщает Daily Mail.
Бегун находился под подозрением в хранении и распространении кокаина. Спортсмен, выходя из одного из баров Сиднея, увидел полицейских и предпринял попытку скрыться, но был пойман. Ему также не удалось избавиться от наркотиков — Милберн был задержан с небольшим пакетом кокаина.
33-летний Милберн — участник Олимпиады в Пекине-2008, где занял 15-е место в беге на 400 метров.
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