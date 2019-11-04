Спринтер-участник Олимпиады не смог убежать от полиции с пакетом кокаина

Бегун находился под подозрением в хранении и распространении кокаина. Спортсмен, выходя из одного из баров Сиднея, увидел полицейских и предпринял попытку скрыться, но был пойман. Ему также не удалось избавиться от наркотиков — Милберн был задержан с небольшим пакетом кокаина.

33-летний Милберн — участник Олимпиады в Пекине-2008, где занял 15-е место в беге на 400 метров.