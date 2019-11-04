04.11.2019, 19:54

Спринтер-участник Олимпиады не смог убежать от полиции с пакетом кокаина


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Спринтер-участник Олимпиады не смог убежать от полиции с пакетом кокаина
Фото: Scanpix

Участник Олимпийских игр от Австралии Джоел Милберн арестован полицией Сиднея за хранение наркотиков, сообщает Daily Mail.

Бегун находился под подозрением в хранении и распространении кокаина. Спортсмен, выходя из одного из баров Сиднея, увидел полицейских и предпринял попытку скрыться, но был пойман. Ему также не удалось избавиться от наркотиков — Милберн был задержан с небольшим пакетом кокаина.

33-летний Милберн — участник Олимпиады в Пекине-2008, где занял 15-е место в беге на 400 метров.

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