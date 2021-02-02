Спортсменов не будут вакцинировать в приоритетном порядке

"Из Больничной кассы сообщили, что спортсменов не будут в порядке исключения вакцинировать от коронавируса, - сказал главный врач олимпийской сборной Эстонии Михкель Мардна. - Решение конкретно не обосновали, но вывод напрашивается сам собой: спортсмены не относятся к группе риска - вакцинироваться они должны в порядке общей очереди".

Во второй половине января бывший министр культуры Тынис Лукас предложил вакцинировать вслед за медработниками спортсменов, имеющих шанс пробиться на Олимпийские игры в Токио, которые запланированы на лето 2021 года. В первоначальный список получателей вакцины вошли 78 спортсменов.

"Невакцинированные спортсмены, если они здоровы, имеют право участвовать в олимпийской квалификации и Олимпиаде, - пояснил Мардна. - Вакцинация перед Олимпийскими играми желательна, но не обязательна. В Европейском союзе, например, вакцинация является добровольной - к ней нельзя принуждать людей".

"После вакцинации организм на несколько дней ослаблен и восприимчив ко всем вирусам, - добавил Мардна. - В этот период следует снизить тренировочную нагрузку. Между периодом вакцинации и соревнованиями желательна месячная пауза".