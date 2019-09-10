10.09.2019, 16:52

Спортсмен умер после утренней пробежки. Спорт вреден?!

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rus.delfi.ee
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Спортсмен умер после утренней пробежки. Спорт вреден?!
Фото: facebook.com

Игорь Макеев, спортсмен из России, в субботу занял третье место на соревнованиях Ultraoceanman 30 км в Греции. А в понедельник скончался сразу после утренней пробежки.

Об этом рассказали в компании, руководителем которой являлся Макеев и в своем Facebook сообщил его друг Андрей Митьков:

На своей странице в Facebook ранее сам Макеев написал, что проплыл 30 километров в открытом море на соревнованиях Ultraoceanman в Греции и занял третье место.

Сотрудница фирмы "Спортивное плавание" в Екатеринбурге, руководителем которой является Макеев, подтвердила РИА Новости, что спортсмен скончался. По ее словам, это произошло в понедельник.

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