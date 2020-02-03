03.02.2020, 18:58
Спортсмен без рук и ног стал курьером по доставке еды
Российский паратлет Михаил Асташов стал курьером сервиса ”Яндекс.Еды” в российском Екатеринбурге, сообщает портал E1.RU.
Российский паратлет Михаил Асташов стал курьером сервиса ”Яндекс.Еды” в российском Екатеринбурге, сообщает портал E1.RU.
— Круто же! Рук и ног нет, но работает, — написала читательница в редакцию местного портала.
Михаил Асташов — чемпион мира по паратриатлону. Асташов — инвалид детства, он воспитывался в доме малютки, а затем в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области.
Ближайшая цель спортсмена и тренера — выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио.
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