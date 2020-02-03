Спортсмен без рук и ног стал курьером по доставке еды

— Круто же! Рук и ног нет, но работает, — написала читательница в редакцию местного портала.

Михаил Асташов — чемпион мира по паратриатлону. Асташов — инвалид детства, он воспитывался в доме малютки, а затем в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области.

Ближайшая цель спортсмена и тренера — выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио.