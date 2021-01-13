Спортивная передача ”Балабол” с Эрикой Кирпу: деньги, неудачи и интриги в сборной

На канале Betsafe Прибалтика появился свежий эпизод ”Балабола”! Ведущий Иван Шпол сходил в гости к Эрике Кирпу — вместе с ней он опробовал на себе спортивное снаряжение, поупражнялся в элементах фехтования, а также более подробно поговорил о жизни Эрики в Италии и об интригах в сборной.

Эрика Кирпу уже пять лет живет в Италии и в Эстонию ездит достаточно редко. Во время одной из таких поездок передаче ”Балабол” как раз и удалось перехватить ее в Спортивном комплексе Сыле — лучшем месте для знакомства с особенностями фехтования. На радость зрителям Эрика согласилась дать передаче эксклюзивное интервью на разные интересные темы.

Для того чтобы доход Эрики не зависел исключительно от фехтования, она благодаря наличию юридического образования нашла работу в швейцарской фирме, занимающейся цифровым маркетингом, в которой она занимает должность специалиста по коммуникации. На самом деле Эрике очень нравится журналистика, и она надеется, что когда-нибудь ей представится возможность делать собственную передачу. Может быть, автором какого-нибудь будущего эпизода ”Балабола” станет именно Эрика!

”Надеяться на зарплату фехтовальщице нет смысла, так как нам платят только за результаты, достигнутые в сборной”, — рассказала она. Такими результатами являются вхождение в первую тройку Чемпионата Европы, в первую восьмерку Чемпионата мира или в первую четверку Олимпийских игр — например, медаль Чемпионата Европы обеспечивает 1000 евро на два года. Эрика отмечает, что фехтование не слишком привлекает спонсоров.

Те, кто следит за Эрикой Кирпу в социальных сетях, знают, что она очень активна в Instagram. ”Администрировать свой аккаунт нелегко, потому что я не могу себя там идентифицировать. Когда я переехала в Италию, мне было очень сложно — обо мне думали, что приехала туда в поисках лучшей жизни. Однако на самом деле я столкнулась со множеством проблем и начала сомневаться в том, кем я являюсь. Я действительно очень люблю Эстонию и нисколько не дистанцируюсь от родины. Для меня проще было бы разговаривать на русском языке, что многим в Эстонии не понравилось бы. Поэтому я решила размещать посты в социальных сетях на английском”, — объяснила Эрика.

Эрика признает, что на момент переезда в Италию знала итальянский язык очень плохо, однако со временем овладела им в совершенстве. ”Например, я просмотрела на итальянском языке 10 сезонов сериала ”Ходячие мертвецы”, — говорит она, смеясь. Эрике проще общаться с итальянцами, так как они никогда не позволят человеку почувствовать себя одиноким. Однако ей все равно потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к итальянскому чувству юмора.

Принять четвертое место на Олимпийских играх 2016 года было тяжело как самой Эрике, так и всей команде. ”Я была недовольна этим результатом еще пару лет. Сейчас я оглядываюсь назад с улыбкой и понимаю, что означает участие в Олимпийских играх. Тогда я отправлялась на турнир с большими целями, однако я была в ужасной форме и была недовольна всем на свете, в результате концентрировалась только на негативных вещах, — рассказала Эрика. — Момент, когда ты занимаешь на Олимпиаде четвертое место, становится лучшим и худшим моментом в твоей жизни. Мне было очень тяжело смотреть на победителей, у меня было чувство, что медаль у нас украли”.

Кроме этого, спустя два года Кирпу стала центром скандала. ”Меня выкинули из команды за пару дней до отправления на Чемпионат мира. Позднее федерация передо мной извинилась, однако такая ситуация была совершенно беспрецедентной и скандальной. В то время у меня был еще достаточно сложный характер, и я эмоционально высказала журналистам все, что было у меня на душе. Тренеры пытались накрутить членов сборной — сейчас между нами не осталось негатива, но тогда ситуация была сложной”, — сказала она.

По словам Эрики Кирпу, женская сборная по фехтованию не состояла из подруг, которые могли бы позвонить и спросить, как дела. Она считает данный вид спорта особенным, так как в один момент ты можешь бороться с кем-то за место в сборной, а в другой — быть с ним в одной команде.

Полностью этот эпизод ”Балабола” можно посмотреть на канале Betsafe Прибалтика.