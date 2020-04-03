Сотни тренеров спортклубов в ближайшие недели могут остаться без работы

В связи с объявленным в Эстонии чрезвычайным положением спортклубы перестали получать доход, а это значит, что без работы в ближайшее время могут остаться сотни тренеров, пишет rus.err.ee.
Как пояснила исполнительный директор MyFitness Eesti Тийна Отса, только лишь в этой сети клубов работают 305 тренеров, ходатайствовать в Кассе по безработице о компенсации зарплат которых предприятие не может, а в среду фирма уже прекратила трудовые договоры с обслуживающим персоналом, это коснулось 39 человек.
По словам Отса, предприятие ждет, когда государство что-то предложит людям, работающим на основании договора поручения или договора по оказанию услуг.
Руководитель клуба 24-7 Fitness Андрус Муруметс рассказал ERR, что трудовые договоры с тренерами уже прекращены.
В спортклубах Impuls и Golden Club договоры с тренерами еще не прекратили, в первом работают 35 тренеров, а во втором — 40 тренеров.
"Мы пока не приняли решение, и если ясность не появится к середине следующей недели, то договоры придется прекратить", - сказал член правления Impuls Каспар Энгелбрехт.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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