12.11.2019, 15:35

Сорвалась с брусьев и погибла. Трагическая кончина гимнастки


EST 28
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KüünalFoto: Anni Õnneleid

20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман погибла в результате падения с брусьев на тренировке. Спортсменка не сумела схватиться за перекладину и упала, получив тяжелую травму позвоночника.

Как сообщает The Sun, несчастный случай произошел во время тренировки 8 ноября, когда спортсменка выполняла упражнение на разновысоких брусьях. Девушка не сумела ухватиться за перекладину и соскользнула со снаряда.

С травмой позвоночника Коулман доставили в больницу штата Коннектикут, где врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Однако 11 ноября гимнастка скончалась.

Коулман училась в университете Южного Коннектикута и участвовала в государственной программе США по подготовке олимпийских атлетов.

После смерти органы гимнастки были использованы как донорские, для пересадки нуждающимся в операции пациентам.

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