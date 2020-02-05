Смерть в фитнес-клубе. У 33-летнего тренера остановилось сердце

Мужчина занимался на беговой дорожке, когда ему внезапно стало плохо. Прибывшие в фитнес-клуб медики не смогли спасти тренера, сообщает "Вечерний Мурманск".

В Следственном комитете Мурманской области сообщили, что причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца:

"Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая выявила причину смерти. Установлено, что ранее мужчина обращался к врачам с соответствующими жалобами", - сказал представитель ведомства.