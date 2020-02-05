Смерть в фитнес-клубе. У 33-летнего тренера остановилось сердце

Трагический случай произошел в заполярном Мурманске. Во время тренировки в фитнес-клубе скончался 33-летний тренер.
Мужчина занимался на беговой дорожке, когда ему внезапно стало плохо. Прибывшие в фитнес-клуб медики не смогли спасти тренера, сообщает "Вечерний Мурманск".
В Следственном комитете Мурманской области сообщили, что причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца:
"Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая выявила причину смерти. Установлено, что ранее мужчина обращался к врачам с соответствующими жалобами", - сказал представитель ведомства.
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