Смена правительства России повлекла и смену спортивного руководства

Новым министром спорта России назначен 55-летний Олег Матыцин, возглавлявший в последнее время Международную федерацию университетского спорта. Эта организация провела в последние годы две Универсиады в России: летнюю - в Казани и зимнюю - в Красноярске.
Матыцин в молодости занимался настольным теннисом, позже ушел в науку и дослужился до должности ректора физкультурного вуза. Там он угодил в скандал, передав часть государственной университетской земли под территорию печально известного Черкизовского рынка. На посту министра спорта Матыцин сменил знаменитого фехтовальщика Павла Колобкова.
Курировать работу спортивного ведомства будет новый вице-премьер. Раньше за спорт отвечала Ольга Голодец, теперь ее сменил Дмитрий Чернышенко - он возглавлял Оргкомитет Олимпиады-2014 в Сочи и руководит КХЛ.
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