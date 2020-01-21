Смена правительства России повлекла и смену спортивного руководства

Матыцин в молодости занимался настольным теннисом, позже ушел в науку и дослужился до должности ректора физкультурного вуза. Там он угодил в скандал, передав часть государственной университетской земли под территорию печально известного Черкизовского рынка. На посту министра спорта Матыцин сменил знаменитого фехтовальщика Павла Колобкова.

Курировать работу спортивного ведомства будет новый вице-премьер. Раньше за спорт отвечала Ольга Голодец, теперь ее сменил Дмитрий Чернышенко - он возглавлял Оргкомитет Олимпиады-2014 в Сочи и руководит КХЛ.