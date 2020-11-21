Смелые люди. Эстонские гимнастки улетают в охваченную коронавирусом Украину(1)
26 ноября в Киеве открывается чемпионата Европы по художественной гимнастике. Среди участников этого турнира и 8 эстонских гимнасток.
26 ноября в Киеве открывается чемпионата Европы по художественной гимнастике. Среди участников этого турнира и 8 эстонских гимнасток.
Многострадальный чемпионат Европы первоначально должен был пройти в украинской столице еще в конце мая, однако пандемия сдвинула турнир на полгода.
Участниц стало меньше
Первоначально в Киев планировали приехать представительницы 41 стран, но вторая волна коронавируса в Европе и очень сложная эпидемиологическая обстановка на Украине (за последние три дня зафиксировано свыше 40 000 случаев заражения и 700 смертельных исходов) значительно сократили число участниц.
Так, в групповых упражнениях, где будут разыгрываться 3 комплекта медалей, выступят лишь 6 команд, в том числе сборная Эстонии, хотя первоначально их было заявлено 17. Свое мастерство на чемпионате Европы продемонстрируют гимнастки 23 стран. Турнир, конечно, не самый представительный, но это лучше, чем ничего.
"С учетом коронавирусных рисков мы очень основательно взвешивали участие в чемпионате Европы, - отметила член правления Гимнастического союза Наталья Инно. – На нас никто не давил, но в конце лета, когда подходил к концу срок регистрации, мы обменивались мнениями с коллегами из разных стран. К выступлению в Киеве склонили два фактора. Во-первых, статус турнира – наши спортсменки больше года не выступали на титульных соревнованиях. Во-вторых, существует реальная возможность добраться до места проведения чемпионата Европа. В Киеве наше передвижение будет сведено к минимуму. Маршрут один: отель - спортзал и обратно".
"У гимнасток давно не было международных стартов, поэтому они были очень заинтересованы в выступлении на чемпионате Европы. Со своей стороны, в ходе подготовки мы попытались минимизировать риски заражения коронавирусом: договорились со школами о дистанционном обучении гимнасток, постарались уменьшить их передвижение в общественном транспорте после тренировок", - добавила Инно.
Чем порадуют групповички?
В последние годы наилучших результатов на международной арене эстонские гимнастки добились в групповых упражнениях. Два с половиной года назад появление подопечных Натальи Бесчастной на пьедестале почета этапа Кубка мира в Ташкенте многих удивило.
"Неужели у нас появились суперталантливые гимнастки?" - задавались тогда вопросом любители спорта. Правда, с той поры состав команды обновился почти полностью – в строю осталась лишь Кармели Рейска.
К чемпионату Европы команду готовила Бесчастная, а выводить ее на ковер в Киеве будет Инно. Причина такой рокировки проста: Бесчастная отправляется в украинскую столицу в качестве судьи.
В отсутствии российской, болгарской, белорусской и итальянской команд фаворитами в групповых упражнениях считаются Азербайджан, Украина и Израиль. Смогут ли зацепиться в Киеве за призовое место эстонские групповички?
"Давайте не будем раньше времени спекулировать. У гимнасток был очень большой перерыв в международных стартах, но к чемпионату Европы наши девочки подходят в хорошей форме. Лидер юниорок Эрика Докучаева способна пробиться в финалы отдельных упражнений", - сказала Инно.
В Киев через Франкфурт
На официальном сайте чемпионата Европы состав эстонской делегации насчитывает в общей сложности 16 человек, однако к настоящему моменту в нем произошли некоторые изменения. В Киев готовы отправиться 12 человек. В последний момент отказалась от поездки юниорка Ванесса Кивиранд и ее тренер.
"Несколько дней назад мы сдавали тесты – результаты у всех были отрицательные, - отметила Инно. – В понедельник ждем результаты повторного тестирования. Вылет на чемпионат Европы у нас во вторник, 24 ноября. Добираться до Киева будем с пересадкой во Франкфурте».
Состав сборной Эстонии на чемпионате Европы
Взрослые
Виктория Богданова
Юниорки
Эрика Докучаева, Анетте Вахер
Групповые упражнения
Лаурабелль Кабритс, Эвелин Наптал, Алина Веселова, Арина Окаманчук, Кармели Рейска
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм