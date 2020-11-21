Смелые люди. Эстонские гимнастки улетают в охваченную коронавирусом Украину

Многострадальный чемпионат Европы первоначально должен был пройти в украинской столице еще в конце мая, однако пандемия сдвинула турнир на полгода.

Участниц стало меньше

Первоначально в Киев планировали приехать представительницы 41 стран, но вторая волна коронавируса в Европе и очень сложная эпидемиологическая обстановка на Украине (за последние три дня зафиксировано свыше 40 000 случаев заражения и 700 смертельных исходов) значительно сократили число участниц.

Так, в групповых упражнениях, где будут разыгрываться 3 комплекта медалей, выступят лишь 6 команд, в том числе сборная Эстонии, хотя первоначально их было заявлено 17. Свое мастерство на чемпионате Европы продемонстрируют гимнастки 23 стран. Турнир, конечно, не самый представительный, но это лучше, чем ничего.

Viktoria Bogdanova EEVL/Indrek Kask

"С учетом коронавирусных рисков мы очень основательно взвешивали участие в чемпионате Европы, - отметила член правления Гимнастического союза Наталья Инно. – На нас никто не давил, но в конце лета, когда подходил к концу срок регистрации, мы обменивались мнениями с коллегами из разных стран. К выступлению в Киеве склонили два фактора. Во-первых, статус турнира – наши спортсменки больше года не выступали на титульных соревнованиях. Во-вторых, существует реальная возможность добраться до места проведения чемпионата Европа. В Киеве наше передвижение будет сведено к минимуму. Маршрут один: отель - спортзал и обратно".

"У гимнасток давно не было международных стартов, поэтому они были очень заинтересованы в выступлении на чемпионате Европы. Со своей стороны, в ходе подготовки мы попытались минимизировать риски заражения коронавирусом: договорились со школами о дистанционном обучении гимнасток, постарались уменьшить их передвижение в общественном транспорте после тренировок", - добавила Инно.

Чем порадуют групповички?

В последние годы наилучших результатов на международной арене эстонские гимнастки добились в групповых упражнениях. Два с половиной года назад появление подопечных Натальи Бесчастной на пьедестале почета этапа Кубка мира в Ташкенте многих удивило.