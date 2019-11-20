20.11.2019, 16:45

Сладкое место. На должность главного тренера сборной Эстонии претендуют 20 кандидатов


Eesti Päevaleht
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Eesti võrkpallikoondis
Eesti võrkpallikoondisFoto: Andres Putting

Конкурс на должность главного тренера сборной Эстонии по волейболу вышел на финишную прямую. Свои заявки подали почти 20 человек.

После неудачного выступления сборной Эстонии на сентябрьском чемпионате Европы команду покинул румын Георг Крету. Конкурс, объявленный Волейбольным союзом, вызвал большой интерес у специалистов, сообщает Eesti Päevaleht.

Президент Волейбольного союза Ханно Певкур не скрывает удовлетворения итогами конкурса: "В числе кандидатов на работу со сборной Эстонии тренеры мирового уровня. Выбор очень широкий".

Список претендентов Волейбольный союз не обнародует. Заявки подали почти 20 человек. С некоторыми из них состоялось собеседование.

В кулуарах были разговоры, что сборную Эстонии может возглавить бывший наставник сборной России Владимир Алекно, выигравший золото Олимпиады-2012 в Лондоне. Однако Певкур признал, что с российскими специалистами контактов не было.

Правление Волейбольного союза свое решение вынесет 10 декабря. Тогда же будет объявлен и наставник женской сборной Эстонии.

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