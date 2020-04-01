Скончался заслуженный ветеран эстонского спорта

Широкую известность Пеэтс получил получил как пятиборец. В составе сборной Эстонии он дважды становился бронзовым призером чемпионата СССР (1959, 1960).

Помимо современного пятиборья, где уроженец Пайде два раза выигрывал чемпионат Эстонии, он также успешно выступал в других видах спорта - был чемпионом Эстонии по фехтованию, выигрывал серебро первенства Эстонии в прыжках на лыжах и лыжном двоеборье.

По окончании спортивной карьеры Пеэтс свыше 40 лет работал тренером пятиборцев. Среди его учеников Савва Шторк, Альдо Таммсаар, Тоомас Каяк, Райво Руссманн, Имре Тийдеманн.

Пеэтс был вице-президентом Европейского союза современного пятиборья. В 2010 году он был удостоен Государственной спортивной премии за дело всей жизни.