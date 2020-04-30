Скончался один из лучших спортсменов за всю историю Латвии
После тяжелого онкологического заболевания скончался один из лучших спортсменов в истории Латвии Янис Лусис. 18 мая легендарному копьеметателю исполнился бы 81 год.
После тяжелого онкологического заболевания скончался один из лучших спортсменов в истории Латвии Янис Лусис. 18 мая легендарному копьеметателю исполнился бы 81 год.
В составе сборной СССР Лусис выиграл золото Олимпиады-1968 в Мехико. Он также брал серебро Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене (от победы его отделило лишь 2 сантиметра) и бронзу Олимпиады-1964 в Токио.
Лусис четыре раза побеждал на чемпионатах Европы. Он дважды устанавливал рекорды мира.
В 1987 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций признала Лусиса лучшим копьеметателем в истории спорта. В 2014 году легендарный спортсмен был включен в Зал славы легкой атлетики.
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