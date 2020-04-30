Скончался один из лучших спортсменов за всю историю Латвии

В составе сборной СССР Лусис выиграл золото Олимпиады-1968 в Мехико. Он также брал серебро Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене (от победы его отделило лишь 2 сантиметра) и бронзу Олимпиады-1964 в Токио.

Лусис четыре раза побеждал на чемпионатах Европы. Он дважды устанавливал рекорды мира.

В 1987 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций признала Лусиса лучшим копьеметателем в истории спорта. В 2014 году легендарный спортсмен был включен в Зал славы легкой атлетики.