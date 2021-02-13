Скончался легендарный советский тяжеловес Юрий Власов

"Никто не ожидал, что так все случится. Год назад Власов перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом", - приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России Александра Кишкина.

Битва с Жаботинским

Власов завоевал золото Олимпиады-1960 в Риме в тяжелом весе, выиграв битву у американцев. Он был близок к победе и на Олимпийских играх 1964 года в Токио. Перед последним упражнением троеборья Власов опережал другого представителя сборной СССР Леонида Жаботинского на 5 килограммов, но в итоге уступил дебютанту Олимпиады.

Родившийся в Макеевке Власов 4 раза становился чемпионом мира и 6 раз побеждал на чемпионатах Европы. За свою карьеру уроженец Донбасса установил 31 рекорд мира.

Спортсмен, писатель, политик

Власов считался одним из символов советского спорта. Он был знаменосцем сборной СССР на парадах открытия Олимпийских игр в Риме и Токио.

После завершения спортивной карьеры Власов профессионально занимался литературной деятельностью. Позже знаменитый спортсмен увлекся политикой.

Власов был народным депутатом СССР и депутатом Государственной думы России. В 1996 году легендарный штангист баллотировался на пост президента России.