13.02.2021, 18:50

Скончался легендарный советский тяжеловес Юрий Власов

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Скончался легендарный советский тяжеловес Юрий Власов
Juri VlasovFoto: imago images/Horstmüller

Знаменитый советский тяжелоатлет Юрий Власов скоропостижно скончался в Москве в возрасте 85 лет.

"Никто не ожидал, что так все случится. Год назад Власов перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом", - приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России Александра Кишкина.

Битва с Жаботинским
Власов завоевал золото Олимпиады-1960 в Риме в тяжелом весе, выиграв битву у американцев. Он был близок к победе и на Олимпийских играх 1964 года в Токио. Перед последним упражнением троеборья Власов опережал другого представителя сборной СССР Леонида Жаботинского на 5 килограммов, но в итоге уступил дебютанту Олимпиады.

Родившийся в Макеевке Власов 4 раза становился чемпионом мира и 6 раз побеждал на чемпионатах Европы. За свою карьеру уроженец Донбасса установил 31 рекорд мира.

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Спортсмен, писатель, политик
Власов считался одним из символов советского спорта. Он был знаменосцем сборной СССР на парадах открытия Олимпийских игр в Риме и Токио.

После завершения спортивной карьеры Власов профессионально занимался литературной деятельностью. Позже знаменитый спортсмен увлекся политикой.

Власов был народным депутатом СССР и депутатом Государственной думы России. В 1996 году легендарный штангист баллотировался на пост президента России.

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