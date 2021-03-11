Скончался известный шахматный тренер Виктор Касс

”Спасибо, учитель — тренер Виктор Касс. Ваши слова до сих пор актуальны: ” Шахматы — игра мудрых людей!" — говорится в заявлении союза.

Любовь к шахматам на всю жизнь Виктор Касс привил не только своим многочисленным ученикам, но и дочери Кармен. Она стала не только самой популярной моделью в истории страны, была лицом брендов Dior, Chanel, Versace и других, но и руководила в течение 7 лет шахматной федерацией. Спортом увлекалась и другая дочь тренера — Виктория, которая занимала призовые места на чемпионатах Эстонии по легкой атлетике.

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