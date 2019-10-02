02.10.2019, 15:40

Скончался известный эстонский атлет. Он был чемпионом СССР и призером Олимпиады

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Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

На 88-м году жизни скончался знаменитый эстонский пятиборец Ханно Сельг.

В 1960 году он выиграл чемпионат СССР и пробился на Олимпийские игры в Рим, где стал серебряным призером командного турнира и занял 10-е место в личном первенстве. В тот год Сельг был признан лучшим спортсменом Эстонии.

По окончании спортивной карьеры пятиборец работал тренером, преподавал и занимался судейством.

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