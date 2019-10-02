Скончался известный эстонский атлет. Он был чемпионом СССР и призером Олимпиады

В 1960 году он выиграл чемпионат СССР и пробился на Олимпийские игры в Рим, где стал серебряным призером командного турнира и занял 10-е место в личном первенстве. В тот год Сельг был признан лучшим спортсменом Эстонии.

По окончании спортивной карьеры пятиборец работал тренером, преподавал и занимался судейством.