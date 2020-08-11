11.08.2020, 19:15

Скончался чемпион СССР в составе таллиннского "Калева"


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Küünal.Foto: Argo Ingver

На 72-м году жизни скончался чемпион СССР по волейболу 1968 года в составе таллиннского "Калева" Дмитрий Драчев.

Волейбольную карьеру Дмитрий начал под руководством отца Ивана Драчева, который привел "Калев" к золотым медалям чемпионата СССР. В 1970 году Драчев-младший в составе ростовского СКА стал бронзовым призером чемпионата СССР.

По окончании спортивной карьеры Дмитрий Драчев работал тренером и водителем.

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