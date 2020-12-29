Скончался бывший пловец и журналист Мати Элисте

Наивысших результатов в спортивной карьере Элисте добился во время учебы в Ленинградском институте физкультуры имени Петра Лесгафта. Два года подряд (1960-1961) он становился бронзовым и серебряным призером чемпионата СССР в комбинированной эстафете 4х100 м. Многократный чемпион и рекордсмен Эстонии.

По окончании спортивной карьеры Элисте занимался тренерской деятельностью и журналистикой. В советское время он 17 лет вел на ЭТВ популярную телепередачу "Рекламный клуб".

После восстановления государственной независимости Элисте возглавлял Эстонский спортивный фонд, был издателем газет "Спордилехт" и "Спорткурьер", входил в Таллиннское горсобрание.