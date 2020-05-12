12.05.2020, 21:50

Скончалась ветеран эстонского плавания Сильви Пресс


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Foto: Argo Ingver

На 91-м году жизни скончалась ветеран эстонского плавания Сильви Пресс.

В составе сборной СССР по спортивной гимнастике Сильви в 1949 году выступала на Всемирных студенческих играх, которые предшествовали появлению Универсиад.

Позже Пресс переключилась на тренерскую деятельность в плавании. Она 18 лет отработала в таллиннском "Калеве", а затем перешла в ШВСМ, где тренировала мастеров современного пятиборья.

Ее подопечные неоднократно выигрывали чемпионаты Эстонии и становились призерами различных всесоюзных соревнований.

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