28.10.2020, 15:00

Скончалась многократная чемпионка Эстонии, СССР и Европы

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Küünal.Foto: Argo Ingver

После тяжелой болезни на 80-м году жизни скончалась многократная чемпионка Европы по академической гребле Айно Милодан (Паюсалу).

Своих лучших результатов в спортивной карьере уроженка Пярну добилась, выступая под флагом ленинградского "Спартака".

В составе экипажа четверки Милодан 7 лет подряд выигрывала чемпионат СССР (1960-1966) и завоевала 3 золотые медали чемпионата Европы (1961-1963). За высокие спортивные результаты ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

По окончании спортивной карьеры Милодан 30 лет преподавала в Ленинградском политехническом институте.

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