Скончалась многократная чемпионка Эстонии, СССР и Европы

Своих лучших результатов в спортивной карьере уроженка Пярну добилась, выступая под флагом ленинградского "Спартака".

В составе экипажа четверки Милодан 7 лет подряд выигрывала чемпионат СССР (1960-1966) и завоевала 3 золотые медали чемпионата Европы (1961-1963). За высокие спортивные результаты ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

По окончании спортивной карьеры Милодан 30 лет преподавала в Ленинградском политехническом институте.