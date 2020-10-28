Скончалась многократная чемпионка Эстонии, СССР и Европы

После тяжелой болезни на 80-м году жизни скончалась многократная чемпионка Европы по академической гребле Айно Милодан (Паюсалу).
Своих лучших результатов в спортивной карьере уроженка Пярну добилась, выступая под флагом ленинградского "Спартака".
В составе экипажа четверки Милодан 7 лет подряд выигрывала чемпионат СССР (1960-1966) и завоевала 3 золотые медали чемпионата Европы (1961-1963). За высокие спортивные результаты ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.
По окончании спортивной карьеры Милодан 30 лет преподавала в Ленинградском политехническом институте.
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