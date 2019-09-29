29.09.2019, 20:38
Сказка закончилась: Сербия выиграла у Словении финал чемпионата Европы по волейболу(1)
В финальном матче сербы были убедительнее - 3-1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19)
В финальном матче сербы были убедительнее - 3-1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19)
Но словенцам не время унывать - на пути в финал были повержены два главных фаворита турнира - россияне и поляки. В свою очередь сербы разобрались в полуфинале с французами.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Не оставил наследства: умер миллиардер Баррон Хилтон
Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
"Ленком" озвучил причину смерти Марка Захарова