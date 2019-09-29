29.09.2019, 20:38

Сказка закончилась: Сербия выиграла у Словении финал чемпионата Европы по волейболу

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rus.delfi.ee
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Сказка закончилась: Сербия выиграла у Словении финал чемпионата Европы по волейболу
Фото: Scanpix

В финальном матче сербы были убедительнее - 3-1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19)

Но словенцам не время унывать - на пути в финал были повержены два главных фаворита турнира - россияне и поляки. В свою очередь сербы разобрались в полуфинале с французами.

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