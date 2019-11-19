19.11.2019, 02:30

Силламяэский талант Энели Ефимова: 18 золотых медалей и 10 рекордов Эстонии


EST 10
Eneli Jefimova
Eneli JefimovaFoto: erakogu

Успешно начала сезон в 25-метровом бассейне восходящая звезда эстонского плавания Энели Ефимова. За последний месяц 12-летняя пловчиха на четырех соревнованиях в Стокгольме и Таллинне завоевала в общей сложности 18 золотых медалей и установила 10 рекордов Эстонии в различных возрастных группах.

Ефимова специализируется в брассе на спринтерских дистанциях. Молодая спортсменка воспитанница силламяэского плавания, но теперь она тренируется в Таллинне под руководством Хенри Хейна в калевской школе плавания.

В списке лучших результатов Европы на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом Ефимова занимает в нынешнем сезоне в возрастной группе U-14 вторые места.

Главным стартом 2020 года для молодой пловчихи станет юношеский чемпионат Европы - он пройдет в начале июля в Шотландии. Там ей придется соревноваться с конкурентами, которые на три года старше.

"Соревнования в 25-метровом бассейне показали, над чем Энели надо больше работать, - отметил Хейн. - На юношеском чемпионате Европы она впервые сможет почувствовать высокую конкуренцию, да и в плане техники Энели больше подходит 50-метровый бассейн".

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