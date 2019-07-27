Силламяэская спортсменка выиграла золото Олимпийского фестиваля!

У ближайшей преследовательницы белоруски Елизаветы Гришкевич рекордсменка Эстонии выиграла в азербайджанской столице более минуты. В списке лучших результатов мирового сезона Миротворцева занимает теперь 18-е место.

Превзошла график ходьбы

"Моя стратегия была простая - с самого начала захватить лидерство. Если в начале дистанции шла легко, то на финише пришлось тяжелее, - призналась Миротворцева. - Одна задача у меня была показать хорошее время, вторая - не пропустить никого вперед. Все получилось даже лучше, чем мы с тренером планировали: превзошла намеченный график ходьбы на 4 секунды".

Миротворцева учится в силламяэской школе "Каннука" и тренируется в калевском клубе под руководством Евгения Терентьева.

Третье золото Эстонии

"Ходьба - не самая популярная дисциплина эстонской легкой атлетики. Я одна из немногих, кто ею занимается, но мне ходьба нравится. Чтобы представителю Эстонии побеждать лучших европейцев, есть только одна формула - тренироваться, тренироваться, тренироваться", - сказала Миротворцева.

Силламяэская спортсменка принесла третью золотую медаль в копилку эстонской команды. Ранее две высшие награды в азербайджанской столице завоевал велосипедист Мадис Михкельс.