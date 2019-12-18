Шведский биатлонист подобрел к России и описал ее тремя словами

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон охарактеризовал Россию тремя словами и назвал город, который хотел бы посетить.
"Я бы хотел посетить Москву, это было бы круто. Описать Россию тремя словами? Я не знаю почему, но думаю о белых медведях, поэтому: медведи, успешная и большая", — приводит слова Самуэльссона "Матч ТВ".
Самуэльссон ранее выступал за полное отстранение российских биатлонистов от участие в гонках Кубка мира. В личных гонках текущего сезона шведский спортсмен пока не поднимался выше 23 места.
Спустя 51 год назвали имя человека, убившего Кеннеди
Сорвавшаяся гимнастка из России назвала виновного в падении
Турецкий тренер может возглавить сборную Азербайджана по футболу
"Сварились в кипятке": кем оказались погибшие