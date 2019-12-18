Шведский биатлонист подобрел к России и описал ее тремя словами

"Я бы хотел посетить Москву, это было бы круто. Описать Россию тремя словами? Я не знаю почему, но думаю о белых медведях, поэтому: медведи, успешная и большая", — приводит слова Самуэльссона "Матч ТВ".

Самуэльссон ранее выступал за полное отстранение российских биатлонистов от участие в гонках Кубка мира. В личных гонках текущего сезона шведский спортсмен пока не поднимался выше 23 места.