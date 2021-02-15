Шварценеггер написал пост благодарности умершему советскому штангисту

Звездный актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер написал твит памяти советского олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова, который скончался на прошлой неделе.
"Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" — просто слово. Он был первым, кто взял вес в 200 кг. Благодаря таким, как он, я не говорю, что сделал себя сам. Этот человек был не только замечательным атлетом — он был потрясающим мыслителем: говорил о поэзии и политике как профессор, и носил с собой больше книг, чем весов. Он говорил, что сила тела — ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей планеты и верил, что настоящая сила исходит из слов. Он был действительно уникален, и я надеюсь, что каждый из нас найдёт в его жизни своё вдохновение. Мне повезло знать его лично, и мне его не хватает. Мои мысли — с ним и с его семьёй", - написал "железный Арни".
Долгие годы Власов был кумиром юного австрийского спортсмена, о чем сам Шварценеггер неоднократно упоминал в интервью и подтвердил в ходе личной встречи с Власовым.
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