Шумахера выписали из клиники в Париже после экспериментального лечения

По словам Декюжи, Михаэля тайно доставили в Париж 9 сентября. Он поступил в отделение сердечно-сосудистой хирургии, которым заведует специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше. 10 сентября Шумахер прошел запланированные лечебные процедуры, а в ночь со среды на четверг бывшего гонщика увезли из Франции.

Репортер также добавил, что методика, по которой лечили Шумахера, держится в тайне. "Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего организма, включая травмированный мозг", — заявил Декюжи.

Шумахер в конце декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.