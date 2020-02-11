11.02.2020, 18:55

Шокирующее видео. Борец сломал шею во время схватки - он парализован

 (15)
EST 3
Kristjan Palusalu mälestusvõistlused Kreeka-Rooma maadluses
Illustratiivne piltFoto: Siim Solman

Дагестанский борец Пайзутдин Алиев получил тяжелейшую травму во время Кубка мира по грэпплингу в Санкт-Петербурге. Спортсмена доставили в больницу в состоянии паралича.

Во время проведения силового приема дагестанский борец неудачно упал на шею и сломал ее. У пострадавшего - ему 25 лет - произошел разрыв спинного мозга, уточняет портал "Регион Онлайн".

Алиев был госпитализирован в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытым переломом шейных позвонков и с повреждением спинного мозга.

Момент неудачного падения попал в объектив видеокамеры. На кадрах видно, как борец падает на шею, после чего кричит и не может подняться.

В социальных сетях земляки травмированного спортсмена объявили сбор средств на лечение и реабилитацию Алиева. Последние несколько лет дагестанец жил и работал в Петербурге.

Читайте также: