Шокирующее признание: Олимпиада в Токио может не состояться и в 2021 году

"Вряд ли кто-то может сказать, будет ли установлен контроль над пандемией до июля следующего года. Мы, конечно, не в состоянии дать четкий ответ, - приводит Reuters слова Муто на пресс-конференции.

Мы приняли решение отложить Игры на один год. Все, что мы можем сделать – это усердно работать над подготовкой к Олимпиаде. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет победить коронавирусный кризис".

Первоначально ОИ-2020 должны были пройти в японской столице в конце июля - начале августа, но из-за пандемии коронавируса 24 марта японские власти совместно с МОК объявили о переносе Олимпийских игр на 2021 год.

По сравнению с соседними странами в Японии относительно благополучная ситуация. По официальным данным, там выявлено 5530 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 99 смертельных исходов. Однако некоторые эксперты полагают, что японцы до решения о переносе Игр занижали цифры.

Ранее японское деловое издание Nikkei со ссылкой на источники в Оргкомитете Игр сообщало, что дополнительные траты на перенос Олимпиады составят не менее 2,7 млрд долларов.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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