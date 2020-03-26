Шахматный турнир претендентов приостановлен из-за коронавируса

После семи туров лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв. Победитель турнира претендентов в конце 2020 года должен сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

”Сегодня правительство Российской Федерации объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прекращает авиасообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок.

ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков домой. В этой ситуации президент ФИДЕ принял решение прекратить турнир. Он будет продолжен позже, точные даты будут объявлены как можно скорее, насколько позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией COVID-19.

Как было предусмотрено правилами, согласованными с игроками до начала мероприятия, результаты сыгранных 7 туров остаются в силе, и турнир будет возобновлен в том же составе, начиная с игр 8-го тура”, — говорится в сообщении на официальном сайте ФИДЕ.

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