Шахматный союз просит олимпийскую пенсию для эстонского гроссмейстера

Председатель правления Шахматного союза Маргус Сеэт отправил письмо министру культуры Тоомасу Лукасу.

"Яан Эльвест в 1988 году в составе сборной СССР стал победителем Шахматной Олимпиады. Можно ли включить его в существующую пенсионную систему для олимпийских чемпионов?" - задал вопрос глава Шахматного союза.

Государственное пособие для олимпийских чемпионов стали выплачивать в Эстонии с 2004 года. О получении этого пособия можно ходатайствовать за 10 лет до наступления возраста пенсии по старости.

Право на получения пособия имеют граждане Эстонии, ставшие чемпионами Олимпийских или Паралимпийских игр. Право на получение пособия имеют также те граждане Эстонии, которые до 1988 года стали олимпийскими чемпионами в составе сборной СССР.